Президент Армении возвращается на место преступления в Великобритании

Автор: Мехти Ахмедзаде

Говорят, что преступник всегда возвращается на место преступления. Президент Армении Ваагн Хачатурян решил доказать верность этого утверждения на своем примере и вновь отправился в Великобританию, где был крупный скандал с его участием на похоронах Елизаветы II.

Напомним, что после смерти британской королевы, заразившийся от Никола Пашиняна селфиманией Хачатурян сфотографировался у гроба с телом монарха в Вестминстерском дворце в Лондоне, нарушив тем самым установленные правила публичного прощания. В тот день президента Армении сфотографировал на телефон один из его помощников. Британцы были невероятно возмущены, а местные СМИ отметили, что инцидент стал первым случаем нарушения в истории.

Теперь же Хачатурян собирается принять участие в коронации Чарльза III. Учитывая то, как он явно позировал во время своего прошлого визита, пользователи соцсетей, в том числе и армяне, придумывают новые мемы, высмеивая Хачатуряна и надеются, что он не опозорится вновь.

В тот день, кстати, был еще один скандальный случай. 19-летний юноша был задержан при отвратительных обстоятельствах на церемонии прощания с королевой. Как сообщило издание Daily Mail, молодой человек развлекал себя во время многочасовой очереди к гробу королевы тем, что в голом виде приставал к женщинам. Когда же возмущенные дамы обратились к полиции и те попытались задержать юношу, тот прыгнул в Темзу. Через некоторое время, когда он все-таки выбрался на берег, стражи порядка его схватили. Задержанному были предъявлены обвинения.

Ваагн же оказался вторым нарушителем. Да, он не позировал голышом, но и его имя вместе с этим 19-летним маньяком вписалось в историю Великобритании не с лучшей стороны. Посмотрим, что как он поведет себя на коронации.