Мэтью Брайза дал рекомендации Армении

Самое лучшее для Армении - это принять новые реалии.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза в ходе панельной дискуссии, проводимой в рамках международной конференции "Приоритеты внешней политики общенационального лидера Гейдара Алиева", организованной Центром анализа международных отношений (ЦАМО) и Академией государственного управления при Президенте Азербайджана.

"Карабах - это Азербайджан. Страна военным путем обеспечила свою территориальную целостность, и хотя Азербайджан - страна-победитель, он хочет мира, в отличие от Армении. Самое лучшее для Армении - это принять новые реалии. Я не верю, что снова будет война. Но я считаю, что не исключено, что Армения предпримет некоторые провокационные шаги для нарушения мира", - сказал он.

Также в ходе выступления Брайза подчеркнул важность открытия Зангезурского коридора.