Проведены тактические учения подразделений ПВО Азербайджана

В соответствии с планом подготовки на 2023 год, проведены тактические учения подразделений ПВО с боевой стрельбой, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В ходе практических стрельб были обнаружены и при помощи переносных зенитно-ракетных комплексов уничтожены воздушные цели условного противника.

Личный состав успешно выполнил поставленные боевые задачи.