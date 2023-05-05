https://news.day.az/politics/1561781.html Проведены тактические учения подразделений ПВО Азербайджана - ВИДЕО
Проведены тактические учения подразделений ПВО Азербайджана - ВИДЕО
В соответствии с планом подготовки на 2023 год, проведены тактические учения подразделений ПВО с боевой стрельбой, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
В ходе практических стрельб были обнаружены и при помощи переносных зенитно-ракетных комплексов уничтожены воздушные цели условного противника.
Личный состав успешно выполнил поставленные боевые задачи.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре