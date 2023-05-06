Масштабные энергетические проекты Азербайджана пользуются большим авторитетом в Европе

Масштабные энергетические проекты принесли Азербайджану большой авторитет в региональном и мировом масштабе. Европейские страны благодарны Азербайджану, который в буквальном смысле этого слова спас Старый Свет от энергетического кризиса, вызванного продолжающейся войной в Украине. Сегодня Азербайджан признан надежным партнером на европейском энергетическом рынке. Учитывая затягивание боевых действий в Украине, доля энергоресурсов Азербайджана на рынке Европы будет только расти.

Об этом в интервью Day.Az сказал академик, профессор, доктор военных наук, генеральный секретарь Сербской Королевской Академии инновационных наук Велибор Стевич.

Наш собеседник назвал Южный газовый коридор инфраструктурным проектом регионального и даже мирового значения.

"Угрозы национальной безопасности стран на фоне известной напряженности в мире повысили значение энергетической безопасности. С этой точки зрения диверсифицированная сеть нефте- и газопроводов Азербайджана играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Именно благодаря строительству диверсифицированной инфраструктуры Азербайджану удается проводить независимую энергетическую политику в качестве страны-производителя и максимально защищать свои национальные интересы", - считает профессор.

По словам академика, диверсифицированные энергетические маршруты также имеют большое значение для потребителей.

"Диверсифицированная сеть трубопроводов позволяет Азербайджану транспортировать свои энергоресурсы в разных направлениях, и в то же время потребители удовлетворяют свои потребности из разных источников. Последовательная принципиальная позиция Азербайджана в нефтегазовой политике заключается в том, что энергетический фактор ни при каких обстоятельствах не должен становиться средством давления на другие страны. Внося существенный вклад в реализацию проекта "Южный газовый коридор", Азербайджан еще раз демонстрирует свою приверженность объявленной им справедливой энергетической политике", - заключил Велибор Стевич.

Абдул Керимханов