https://news.day.az/politics/1561785.html МИД Азербайджана подтвердил объявление Ираном 4 дипломатов страны "нежелательными лицами"
МИД Азербайджана подтвердил объявление Ираном 4 дипломатов страны "нежелательными лицами"
Иран объявил 4 дипломатов из Азербайджана "нежелательными лицами".
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос местных медиа.
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