МИД Азербайджана подтвердил объявление Ираном 4 дипломатов страны "нежелательными лицами"

Иран объявил 4 дипломатов из Азербайджана "нежелательными лицами".

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос местных медиа.

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