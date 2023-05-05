Состоялся телефонный разговор между Байрамовым и Чавушоглу

5 мая 2023 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

Как передает Day.Az, в ходе телефонного разговора министры иностранных дел обменялись мнениями по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, а также по текущей региональной ситуации.

Министры также обсудили последние переговоры по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

В ходе телефонного разговора стороны затронули и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.