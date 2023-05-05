https://news.day.az/politics/1561791.html Состоялся телефонный разговор между Байрамовым и Чавушоглу
Состоялся телефонный разговор между Байрамовым и Чавушоглу
5 мая 2023 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.
Как передает Day.Az, в ходе телефонного разговора министры иностранных дел обменялись мнениями по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, а также по текущей региональной ситуации.
Министры также обсудили последние переговоры по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.
В ходе телефонного разговора стороны затронули и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре