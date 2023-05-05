У Армении нет территориальных претензий к Азербайджану. Более того, Ереван заинтересован и готов к подписанию мирного договора с Баку.

Как передает Day.Az, об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян на пресс-конференции в Анкаре.

"Мы не видим проблем в открытии региона в торговом плане, в свободном передвижении граждан и товаров из Азербайджана в Нахчыван, а также Турцию, с учетом законодательства и суверенитета Армении", - сказал Симонян.