Пашинян прикрывается армянами Карабаха чтобы избежать мирного соглашения

Автор: Эльвин Сахаватоглы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления в Центре трансатлантических отношений в Праге сделал ряд необоснованных обвинений в адрес Азербайджана.

Пашинян сначала заявил, что препятствием для подписания мирного договора с Баку является отсутствие договоренности о признании Азербайджаном территориальной целостности Армении.

Он отметил также, что якобы до сих пор неясен механизм обеспечения прав и безопасности армян Карабаха.

Премьер-министр Армении также озвучил необоснованные претензии по поводу создания Азербайджаном пограничного пункта пропуска с Арменией. Погранпереход "Лачин" был представлен так, как будто он "блокирует" карабахских армян. По словам Пашиняна, "необходимо, чтобы в Карабах, Лачинский коридор была направлена ​​международная миссия по установлению фактов".

Почти за два с половиной года Пашинян делал много таких противоречивых заявлений о Карабахе.

То он говорит, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана и готова подписать мирный договор. То выражает претензии по поводу блокпоста на границе. С другой стороны, держит в повестке дня вопрос прав и безопасности армян Карабаха.

Итак, если Армения признает территориальную целостность Азербайджана, то почему она не отказывается от своих претензий в отношении Карабаха?

Пашинян ведет двойную игру. Процессы показывают, что Пашинян пытается представить миру карабахский вопрос как этнический, а не территориальный конфликт. Другими словами, говорит он, мы признаем территориальную целостность Азербайджана, должен быть подписан мирный договор, должны быть открыты коммуникации, но вопрос этнических армян, проживающих в Карабахе, - это отдельный вопрос.

По этой причине он хочет включить в мирное соглашение пункт под названием "Права и безопасность карабахских армян" и подготовить механизм. Идею Пашиняна поддерживают и его зарубежные покровители. Потому что этот пункт создает для них благоприятные возможности влиять на политические и экономические процессы на Южном Кавказе в будущем. Как видно, Никол Пашинян и его покровители играют в игры с будущим карабахских армян, пытаясь реализовать свою политику. Иными словами, Пашиняна не интересуют условия, в которых живут карабахские армяне, и их будущее.

Что предлагает Азербайджан?

Фактически механизм, связанный с правами и безопасностью карабахских армян, готов. Конституция Азербайджана представляет собой свод основных законов о правах и безопасности карабахских армян. Поэтому весь процесс должен проводиться в соответствии с Конституцией Азербайджана. В отличие от Еревана, это цель Баку.

Азербайджан не позволит населению, проживающему на его территории, подчиняться законам, продиктованным иностранными государствами.

Конечно, подобные заявления Пашиняна в дни вашингтонской встречи не могут не сказаться негативно на переговорном процессе. В официальной информации, обнародованной о встрече, говорится, что, хотя стороны и договорились по некоторым пунктам, остаются несогласованные вопросы.

Каков выход из ситуации?

Если Пашинян хочет мира, то ему следует отказаться от своих претензий по Карабаху. Он также должен предпринять практические шаги по эвакуации оккупированных 8 сел Азербайджана.

С другой стороны, МИД Армении и другие госструктуры во главе с премьер-министром Николом Пашиняном должны прекратить делать заявления о деятельности Азербайджана в Карабахе. Потому что их отношение к процессу, происходящему на территории Азербайджана, считается частью территориальной претензии. Например, негативная реакция Еревана на установление Азербайджаном КПП на границе с Арменией неприемлема, это попытка вмешательства во внутренние дела нашей страны.

Ход событий показывает, что до тех пор, пока будут продолжаться такого рода интервенции, территориальные претензии и антиазербайджанские призывы, прогресса в процессе нормализации двусторонних отношений не будет.