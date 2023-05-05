Неожиданные заявления Еревана по ситуации на Южном Кавказе

Выступавший на брифинге для турецких журналистов в Анкаре спикер парламента Армении Ален Симонян сделал ряд интересных заявлений по Южному Кавказу, видению мира с Азербайджаном и роли Турции в этих процессах.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в первую очередь Симонян подчеркнул отсутствие каких-либо территориальных требований к Азербайджану. Однако, наряду с этим, спикер завуалированно отметил нежелание Еревана выполнять взятые на себя обязательства в рамках Трехстороннего соглашения.

"Мы готовы и очень заинтересованы в заключении соглашения о мире с Азербайджаном. Мы не видим проблем в открытии региона для торговых целей. Из Азербайджана в Нахчыван и Турцию грузы и люди могут перемещаться свободно, конечно, учитывая законодательство Армении и ее суверенитет", - сказал Симонян.

Как видно из его слов, Армения не станет гарантировать беспрепятственную транспортировку грузов по Зангезурскому коридору, что противоречит принятым ранее договоренностям.

Еще одним интересным заявлением Симоняна стало то, какой Армения видит роль Турции в процессе построения мира в регионе.

"Считаю, что установление мира в регионе невозможно без Турции. Мы полны надежд, что Турция предпримет действенные шаги в вопросе установления мира в регионе", - резюмировал Симонян.

Это заявление стало особенно интересным, учитывая то, что раньше Ереван был категорически против участия Анкары в процессе установления мира на Южном Кавказе. Вероятно, на смену риторики повлияли шаги Анкары, которые ограничили возможность передвижения воздушных судов через территорию Турции. Это привело к тому, что армянским перевозчикам стало намного сложнее перевозить пассажиров и грузы в европейские страны. В ряде случаев использование альтернативных хабов приводит к дополнительным расходам, что и вынуждает власти Армении идти на такого рода уступки.