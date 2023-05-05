Армяне обстреляли азербайджанский трактор

5 мая примерно в 12:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района открыли огонь по трактору, выполнявшему инженерные работы на противоположных позициях Азербайджанской Армии на территории Лачинского района, на условной границе.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Минобороны Азербайджана.

Подразделениями Азербайджанской Армии, дислоцированными в указанном направлении, были приняты ответные меры.

