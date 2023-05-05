В культурной столице Азербайджана Шуше при организационной поддержке Университета ADA прошла четвертая международная конференция "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвященная 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

В международной конференции, которая проходила 2-4 мая в Баку и Шуше, приняли участие до 60 делегатов из более чем 30 стран. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступив на конференции, коснулся многих важных моментов. Глава государства подробно рассказал как о ситуации в регионе, так и о растущей роли Азербайджана в широкой географии, продолжающихся мирных переговорах с Арменией.

Зарубежные эксперты поделились своими мнениями с Trend после конференции, передает Day.Az.

Директор Института американских и европейских исследований (RIEAS) Джон Номикос сказал Trend, что впечатлён выступлением Президента Ильхама Алиева на конференции.

"Президент Ильхам Алиев знает, как продвигать интересы Азербайджана на международной арене", - сказал он.

Номикос также сказал, что очень рад посетить нашу страну. По его словам, лучший способ получить информацию - это лично посетить страну, побеседовать с людьми. Номикос также подчеркнул, что Азербайджан является важным партнером для европейских стран.

Польский политолог и журналист, кандидат политических наук Якуб Корейба сказал Trend, что без Азербайджана сотрудничество между Европой и Азией невозможно.

"Очень важно понять ту роль, которую играет Азербайджан для Евразии, осознать, что без Азербайджана не будет сотрудничества между Европой и Азией, особенно в период кризиса, когда закрыты важные коридоры и основные пути сообщения между Европой и Азией и неизвестно, сколько это продлится. Например, этой зимой нас в Польше спас азербайджанский газ. Как и многие другие европейские страны, мы были вынуждены перестроить нашу энергетическую систему, искать новых поставщиков нефти, газа, угля, электроэнергии и нашли их в том числе в Азербайджане", - сказал Корейба.

Он отметил, что Азербайджан не только готов к сотрудничеству с Европой, но и заинтересован в сотрудничестве с Азией.

"Мы понимаем, что будущее Евразии зависит от Азербайджана, а Азербайджан, в свою очередь, хочет поощрять сотрудничество между Европой и Азией и может это сделать", - сказал политолог.

Научный сотрудник Канадского института международных отношений Роберт М.Катлер сказал Trend, что Азербайджан является одной из двух стран, способных обеспечить энергоресурсами Европу.

"В мире есть всего две страны, которые обладают серьёзными перспективами для поставки газа и нефти в Европу - это Норвегия и Азербайджан", - сказал Катлер.

По его словам, Азербайджан обладает значительными энергетическими ресурсами на шельфе, в которых нуждается Европа, однако их потенциал не полностью реализован из-за энергетической политики Евросоюза, в которой, в частности, делался упор на закупки газа из России по "Северному потоку".

Эксперт также отметил важность Южного газового коридора, который, по его словам, является одним из важнейших достижений международного энергетического сотрудничества в постсоветское время.

Следует отметить, что сказанное Президентом Азербайджана на четвертой международной конференции в Шуше должны проанализировать и сделать выводы как Армения, так и ряд других стран и организаций. Сегодня Азербайджан является одной из стран, принимающих непосредственное участие в формировании не только региональной, но и мировой повестки.