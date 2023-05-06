ЕС поделился своим взглядом на переговоры Азербайджана и Армении в США

Европейский Союз (ЕС) приветствует переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в США.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом написал в Twitter специальный представитель Европейского Союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

"Есть многообещающие новости из Вашингтона. Европейский Союз приветствует постоянные контакты министров иностранных дел Армении и Азербайджана в ходе четырехдневных переговоров. Прогресс может быть достигнут только через диалог. Мы продолжаем быть вместе с Арменией и Азербайджаном и работать с нашими партнерами в поисках прочного мира", - сказал Клаар.

Напомним, что 1 мая в США состоялась трёхсторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, главы МИД Армении Арарата Мирзояна и госсекретаря США Энтони Блинкена. После этого была проведена двусторонняя встреча глав МИД двух стран в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца. Переговоры продолжились 2 и 3 мая в двустороннем формате. Финальный раунд переговоров состоялся 4 мая.