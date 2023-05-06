https://news.day.az/politics/1561982.html МИД ответил на антиазербайджанские заявления главы дипломатического ведомства Франции
МИД ответил на антиазербайджанские заявления главы дипломатического ведомства Франции
Министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна неверно назвала Карабахский регион Азербайджана "анклавом" внутри Азербайджана - "Нагорным Карабахом", что является неуважением к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, а также к правам азербайджанцев, подвергшихся массовой этнической чистке в этом регионе.
Как сообщили в субботу Day.Az в МИД Азербайджана, об этом сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания министра Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонны в интервью общественному радио "France Inter".
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