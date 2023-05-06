В Баку проходит конференция на тему "Гейдар Алиев и независимое государственное строительство Азербайджана: история социально-экономического перехода".

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, в конференции принимают участие премьер-министр Али Асадов, представители государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса (парламент) и другие участники.

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