https://news.day.az/politics/1562012.html Продолжаются международные тактико-летные учения "Анатолийский орел-2023" - ВИДЕО
Продолжаются международные тактико-летные учения "Анатолийский орел-2023" - ВИДЕО
В городе Конья Турецкой Республики продолжаются международные тактико-летные учения "Анатолийский орел-2023", сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
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