Продолжаются международные тактико-летные учения "Анатолийский орел-2023"

В городе Конья Турецкой Республики продолжаются международные тактико-летные учения "Анатолийский орел-2023", сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

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