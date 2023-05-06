Открытие Зангезурского коридора еще больше повысит вес Азербайджана в регионе.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал премьер-министр Али Асадов на конференции на тему "Гейдар Алиев и независимое государственное строительство Азербайджана: история и настоящее социально-экономического перехода".

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