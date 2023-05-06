https://news.day.az/politics/1562034.html Освобожденные от оккупации земли Азербайджана возрождаются – Джейхун Байрамов
Освобожденные от оккупации земли Азербайджана возрождаются – Джейхун Байрамов
Освобожденные от оккупации земли Азербайджана возрождаются.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов на конференции на тему "Гейдар Алиев и независимое государственное строительство Азербайджана: история и настоящее социально-экономического перехода".
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре