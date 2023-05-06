https://news.day.az/politics/1562038.html В основе достижений Азербайджана лежит концепция внешней политики, основателем которой был великий лидер Гейдар Алиев - Джейхун Байрамов
В основе достижений Азербайджана лежит концепция внешней политики, основателем которой был великий лидер Гейдар Алиев - Джейхун Байрамов
В основе достижений нашей страны лежит концепция внешней политики, основателем которой является великий лидер Гейдар Алиев.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов на конференции на тему "Гейдар Алиев и независимое государственное строительство Азербайджана: история и настоящее социально-экономического перехода".
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