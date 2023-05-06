Спецпредставитель НАТО о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Мы поддерживаем нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом в Twitter написал специальный представитель по Кавказу и Центральной Азии генерального секретаря НАТО Хавьер Коломина.

"Было приятно узнать, что после четырехдневной встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Вашингтоне был достигнут заметный прогресс в направлении заключения прочного мирного соглашения", - говорится в сообщении.

Напомним, что 1-4 мая 2023 года в Арлингтоне (штат Вирджиния, США) состоялись переговоры между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Министры и сопровождающие их члены делегации достигли взаимного согласия по некоторым статьям проекта двустороннего Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений, вместе с тем они признали, что позиции по некоторым ключевым вопросам по-прежнему расходятся.