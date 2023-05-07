Премьер-министр Армении Никол Пашинян находится в слабой позиции. Его анонсированный визит в Москву на следующей неделе является сигналом того, что Армения в любой момент может увильнуть от подписания мирного договора, если Азербайджан не пойдет на уступки армянской стороне.

Об этом Day.Az сказал бывший советник госсекретаря США, американский аналитик, политический обозреватель Пол Гобл.

По его словам, поведение Пашиняна тормозит прогресс в достижении мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

"Отсутствие существенного прогресса в переговорах в Вашингтоне связано с двуличной позицией Пашиняна. Тем не менее, я ожидаю продолжение переговоров. Ключевым в переговорах является то, что Баку и Ереван разговаривают напрямую, на двусторонней основе. Только так возможно достичь прогресса, когда стороны разговаривают без посредников. США и ЕС неоднократно говорили об этом и должны приложить все усилия, чтобы следущие переговоры наконец-таки завершились подписанием мирного соглашения. Баку, Брюссель и Вашингтон заинтересованы в мире, в то время как мы не можем этого сказать о Ереване и Москве. Вопрос в том, сможет ли Ереван осознать, что заключение мирного договора в интересах и самих армян", - заключил Пол Гобл.

Напомним, что 1 мая в США состоялась трёхсторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, главы МИД Армении Арарата Мирзояна и госсекретаря США Энтони Блинкена. После этого была проведена двусторонняя встреча глав МИД двух стран в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца. Переговоры продолжились 2 и 3 мая в двустороннем формате. Финальный раунд переговоров состоялся 4 мая.

По итогам переговоров было достигнуто взаимное согласие по некоторым статьям проекта мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Подводя итоги встречи глав МИД Азербайджана и Армении, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Азербайджан и Армения находятся в пределах досягаемости соглашения.