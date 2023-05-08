Пашинян и "Немезис" крупно подвели Армению

Автор: Лейла Таривердиева

На днях армянские СМИ опубликовали расклад экономистов насчет того, что получит Армения после открытия границы с Турцией. Подсчеты показали, что прямое сухопутное сообщение с соседом станет для армянской экономики настоящим спасением. Армянские экспортеры и импортеры свободно вздохнут, избавятся от лишних пошлин и так далее. В Армении в ожидании радостного события начался ремонт старых КПП, развернулись обсуждения, через какой из трех погранпунктов выгоднее будет проложить маршрут и возможен ли транзит в страны Евросоюза.

Для такого оптимизма, в принципе, особых поводов не было. Турция не делала никаких заявлений о готовности открыть границу, закрытую в 1993 году в знак протеста против оккупации Арменией территорий Азербайджана. После 44-дневной войны Анкара смягчила свою позицию, но открыть границу вне зависимости от поведения Еревана армянам никто не обещал. Они сами так подумали. Продолжая эскалировать ситуацию в отношениях с Азербайджаном, устраивая провокации и теракты, армянская сторона одновременно ждала, что день на день все изменится. Чуда ждали уже после войны, но оно почему-то откладывалось. МИД Армении был возмущен. Тогдашний министр Айвазян заявил, что у Турции больше нет причин держать границу с Арменией закрытой, и он уверен, что она откроет ее под давлением международного сообщества. Как дипломат Айвазян наверняка был в курсе, что Анкара никогда и ничего не делает под давлением, и привел он этот аргумент только для того, чтобы журналистам было что вывести в заголовки. Действительно, эта фраза разлетелась по всем армянским СМИ и маячила на первых полосах.

Анкара не торопилась. В марте прошлого года армянам был сделан небольшой подарок в виде открытия воздушных границ, а с января этого года разрешила воздушные грузоперевозки. Но несколько дней назад без предупреждения объявила о закрытии воздушного пространства для Армении. Летевший из Франции в Ереван самолет был вынужден приземлиться в Кишиневе. А глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу уточнил, что воздушное пространство страны закрыто в том числе и для премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Армяне были в шоке. Почему? Что они такого сделали? Наши соседи никогда не начинают поиск причин с себя. Они до сих пор хранят обиду на Анкару, не понимая, почему та закрыла границу в начале 90-х. Они ведь не сделали ничего плохого, всего лишь оккупировали азербайджанские земли. С кем не бывает. И из-за такой ерунды закрывать границы?! Так же они недоумевают сегодня. В чем проблема? В памятнике террористам "Немезис"? Ну, это же просто памятник и ничего больше. Стоит ли из-за этого разворачивать самолеты? - удивляются и обижаются армяне.

Хотя нельзя сказать, что не понимают сути вопроса все. Правящие круги в курсе, что памятник токсичен, и говорят об этом открыто, правда, все их оправдания почему-то не выглядят серьезными.

Спикер армянского парламента Ален Симонян, находясь в Стамбуле для участия в заседании ПАЧЭС, встретился с турецким коллегой Мустафой Шентопом и заявил, что открытый в Ереване памятник "Немезис" не является выражением внешней политики страны. На турецкого спикера эти оправдания впечатления не произвели.

Еще дальше в своих оправданиях пошел премьер-министр Никол Пашинян. "Если хотите знать мое мнение, я считаю, что было принято неправильное решение и что его реализация тоже была неправильной", - заявил он журналистам в ответ на вопрос, предпринимает он свои шаги, руководствуясь интересами государства или тем, как отреагирует общественность. Дальнейшие пояснения Пашиняна реально насмешили. Он заявил, что в условиях демократии правительство не может все контролировать и решение об установке памятника не принимало. В целом из его слов стало ясно, что он просто побоялся отказать в реализации этого безобразного проекта, потому что "в Армении многие считали многих предателями и многие многим угрожали расстрелами под стенами за измену". Никол испугался и дал добро, хотя, не сомневаемся, он изначально понимал, что для Армении это плохо кончится. Между интересами Армении и собственной безопасностью он выбрал последнее. Зная, управлять какой страной ему приходится и какие принципы руководят армянским обществом, Пашиняна можно понять. Но не оправдать. Если уж назвался премьером Армении, должен тащить на себе весь этот груз.

В данном случае оправдания вроде "памятник не отражает внешнюю политику", или "я лично против" неприемлемы. Памятник поставлен не на чьем-то частном дворе, а на земле, принадлежащей государству, в самом центре столицы, неподалеку от Площади республики и правительственных зданий. Неужели степень демократии в Армении так высока, что превосходит даже уровень, существующий, например, в Соединенных Штатах? В США установка памятников на государственных землях требует одобрения законодательного органа и правительства. Каждый проект обсуждается и голосуется. Без санкций ни один бюст, никакая памятная доска не может появиться на улицах американских городов.

К сведению Никола Пашиняна, в Армении тоже такие вопросы регулирует правительство. Он не знал, что в его стране принят закон "Об охране и использовании недвижимых памятников истории и культуры и исторической среды"? Ну, так мы рады первыми ему об этом сообщить. Уже при его власти министерство культуры боролось с самовольной установкой при прежнем режиме памятника дашнаку Манукяну, отталкиваясь именно от этого закона. Обо всем этом писали армянские СМИ. Правда, памятник так и не был снесен, а делать это волевым решением новые власти не решились, опасаясь националистов. В прошлом году олигарх Царукян начал строить статую Христа, хотя Минкультуры чуть не вывернулось наизнанку, размахивая законодательством. Так как Иисус все-таки не дашнакский деятель и больших "заслуг" перед армянским народом не имел, после поднявшегося шума работы вроде как приостановились и народного возмущения не последовало. На какой стадии находится проект сегодня, не сообщается.

Так что памятник терористам говорит не об отсутствии законодательства и избытке демократии, а об отсутствии в стране реальной власти, о хаосе и беззаконии, царящих в Армении. Никол Пашинян напрасно призывает в свидетели демократию. Она тут не при чем. Проблема в том, что в Армении правят не те законы, которые принимаются парламентом, а стихийные "дополнения" и "изменения" к ним, контролируемые нездоровой пропагандой.

Армянские националисты сегодня в бешенстве от ответного шага Турции. Мол, армяне не позволят туркам диктовать себе, какие памятники им ставить. А Турция и не диктует, Анкара просто реагирует на провокацию и откровенную угрозу. Памятник террористам это не шутки, за такими проектами стоят серьезные силы, против которых Никол с его благими намерениям ничто. Мемориал "Немезис" только для армян предмет гордости, на самом же деле это вызов и соседям, и международному праву, и общечеловеческим ценностям. Задумывался он не как дань уважения памяти негодяев, а как целенаправленная провокация против Турции и Азербайджана. Как угроза и намек на то, что армянство готово вновь пустить в ход свое главное оружие - террор. Все эти посылы были увидены и услышаны. Чего же теперь армянской стороне обижаться? Разве армяне не этого хотели?

Власти в лице команды Пашиняа сделали вид, что не видели, что происходит, потому что увидеть было бы себе дороже. Какая-то часть армянского общества, конечно, понимает токсичность ситуации, но не посмеет подать голоса. У каждого из записанных на памятнике имен есть своя история адского "подвига". Но самое печальное, что в сегодняшней Армении идеалы террора не только не забыты, но и усовершенствованы. Так что памятник будет стоять. А это значит, что единственный шанс выйти из изоляции, в которой Армения находится тридцать лет, армянами потерян.

В заключение в качестве справки отметим, что террористическая организация "Немезис", названная так в честь богини возмездия, была создана в 1919 году, как заявлялось, для осуществления святой мести за "геноцид армян". Жертвами армянских террористов стали десятки турецких и азербайджанских дипломатов, политиков и государственных деятелей. Под предлогом мести армянство расправилось с теми, кто в той или иной степени мешал осуществлению всеармянской мечты о чужих землях. Результат - появление на Южном Кавказе государства под названием Армения. Но тот же фактор сегодня может положить этому образованию конец. За сто с лишним лет многое, знаете ли, изменилось...