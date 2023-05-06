https://news.day.az/politics/1562084.html СГБ раскрыла личности авторов провокационной съемки - ВИДЕО
СГБ раскрыла личности авторов провокационной съемки - ВИДЕО
Установлены лица, которые вели в Баку съемки с использованием эмблемы армянской группировки "Хайтарак".
Как сообщает в субботу Day.Az, Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана распространила в связи с этим видеоматериал.
Day.Az представляет вниманию читателей этот видеоматериал.
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