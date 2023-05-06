СГБ раскрыла личности авторов провокационной съемки

Установлены лица, которые вели в Баку съемки с использованием эмблемы армянской группировки "Хайтарак".

Как сообщает в субботу Day.Az, Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана распространила в связи с этим видеоматериал.

Day.Az представляет вниманию читателей этот видеоматериал.