https://news.day.az/politics/1562086.html Депутаты Милли Меджлис встретятся с коллегами из Европейского парламента
Депутаты Милли Меджлис встретятся с коллегами из Европейского парламента
8 мая группа азербайджанских депутатов совершит визит в Страсбург (Франция).
Как сообщили в субботу Day.Az в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса (парламент), глава делегации в комитете парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан Турал Гянджалиев, а также члены делегации Севиль Микаилова и Нурлан Гасанов проведут ряд встреч с официальными представителями Европарламента.
На встречах будет проведен обмен мнениями по вопросам укрепления взаимного сотрудничества и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Визит завершится 12 мая.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре