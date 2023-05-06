Перед зданием Кабмина Азербайджана открыт барельеф по случаю 100-летия великого лидера Гейдара Алиева

6 мая в связи со 100-летием великого лидера Гейдара Алиева перед зданием Кабинета министров Азербайджана состоялось открытие барельефа общенационального лидера.

Как сообщает в субботу Day.Az, в церемонии открытия приняли участие премьер-министр Али Асадов и другие официальные лица.