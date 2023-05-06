https://news.day.az/politics/1562096.html Перед зданием Кабмина Азербайджана открыт барельеф по случаю 100-летия великого лидера Гейдара Алиева
Перед зданием Кабмина Азербайджана открыт барельеф по случаю 100-летия великого лидера Гейдара Алиева
6 мая в связи со 100-летием великого лидера Гейдара Алиева перед зданием Кабинета министров Азербайджана состоялось открытие барельефа общенационального лидера.
Как сообщает в субботу Day.Az, в церемонии открытия приняли участие премьер-министр Али Асадов и другие официальные лица.
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