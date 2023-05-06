Т.н. "геноцид" армян - выдумка армянских историков

Никакого "геноцида армян" не было. На самом деле пострадавшие - турки.

Как передает Day.Az, об этом заявил бывший советник по правовым вопросам в администрации президента США Рональда Рейгана Брюс Фейн. Его слова приводит газета Türkiye.

Согласно Фейну, президент Рональд Рейган поручил ему и группе других лиц провести исследование по событиям, имевшим место в Османской Империи.

"Мы провели расследование, смогли добраться до различных документов тех времен, хранящихся в архивах стран Европы и Империи. Изучив все данные, мы пришли к выводу, что утверждения армян о "геноциде" необоснованы и являются выдумкой армянских историков. Не стоит забывать, что в те времена все этнические и религиозные меньшинства на территории Османской Империи пользовались теми же привилегиями, что и сами турки. Греки, армяне, курды, черкесы, арабы и другие меньшинства занимали в государстве довольно высокие должности", - отметил экс-советник.

Он напомнил, что во время Первой мировой войны местные армяне предали родину и перешли на сторону врага. Армянские военные подразделения сражались плечом к плечу с русской армией на Кавказском фронте.

"В итоге около 2 млн. людей потеряли жизни. Несмотря ни на что, турецкая сторона позволила нам просмотреть все архивы, а армяне категорически отказались от этого. По моему мнению, истина всплывет наружу, если кто-то сможет просмотреть эти архивы. Тогда армянам придется извиниться перед всем миром, в частности, перед турками, за историческую ложь", - добавил Фейн.