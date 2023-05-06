Эльчин Шихлы и Севиль Микаилова в программе "Прессинг" Общественного телевидения

Вышел очередной выпуск программы "Прессинг" в эфире Общественного телевидения Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, на этот раз гостями программы, ведущим которого был председатель Союза журналистов Азербайджана Эльчин Шихлы, были депутат Милли Меджлиса (парламента) Севиль Микаилова, руководитель азербайджаноязычной службы АМИ Trend Асиф Демиров и главный редактор сайта Medianews.az Хаяла Раис.

В соответствии с темой беседы, в ходе передачи депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова рассказала о встречах министров иностранных дел Азербайджана и Армении в США и четвертой международной конференции "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвященной 100-летию общенациональной лидера Гейдара Алиева, которая прошла в Шуше.

Согласно формату передачи, Севиль Микаилова ответила на вопросы других гостей и Эльчина Шихлы.

Представляем полную версию программы: