https://news.day.az/politics/1562153.html Сахиба Гафарова приняла участие в коронации короля Чарльза III - ФОТО
Сахиба Гафарова приняла участие в коронации короля Чарльза III - ФОТО
Церемония коронования Чарльза Третьего, Короля Великобритании и Северной Ирландии, состоялась в Вестминстерском аббатстве 6-го мая.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, Азербайджан на церемонии представила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.
Следует, что на коронации присутствовало более двух тысяч гостей, в том числе многие главы государств и правительств.
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