Сахиба Гафарова приняла участие в коронации короля Чарльза III

Церемония коронования Чарльза Третьего, Короля Великобритании и Северной Ирландии, состоялась в Вестминстерском аббатстве 6-го мая.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, Азербайджан на церемонии представила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

Следует, что на коронации присутствовало более двух тысяч гостей, в том числе многие главы государств и правительств.