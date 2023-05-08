https://news.day.az/politics/1562318.html Начался официальный визит главы МИД Азербайджана в Литву
Начался официальный визит главы МИД Азербайджана в Литву
8 мая начался официальный визит министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова в Литовскую Республику.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, в рамках визита планируются встречи министра с государственными должностными лицами Литовской Республики, а также выступление в качестве сопредседателя на седьмом заседании Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Литовской Республики.
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