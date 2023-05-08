https://news.day.az/politics/1562359.html Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный 100-летию Гейдара Алиева - проект Михаила Гусмана - ВИДЕО
Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный 100-летию Гейдара Алиева - проект Михаила Гусмана - ВИДЕО
Вышел в эфир очередной фильм в рамках проекта "Формула власти" первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана, передает Day.Az.
Программа посвящена 100-летию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.
Телепрограмма "Гейдар Алиев. Послесловие" была показана на телеканале "Россия-24" 6 и 7 мая.
В основе этой телепрограммы эксклюзивное интервью Гейдара Алиева для "Формулы власти" в 2001 году.
Кроме того, в преддверии 100-летнего юбилея великого лидера Гейдара Алиева завершена работа над новым фильмом "Сердце лидера". Скоро состоится премьера фильма.
Day.Az представляет вниманию читателей полную видеозапись передачи.
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