https://news.day.az/politics/1562369.html Великий лидер Гейдар Алиев всегда высоко ценил работу медиа, труд журналистов - Ахмед Исмайлов
Великий лидер Гейдар Алиев всегда высоко ценил работу медиа, труд журналистов - Ахмед Исмайлов
Великий лидер Гейдар Алиев всегда высоко ценил работу медиа, труд журналистов.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмайлов на конференции на тему "Политика общенационального лидера Гейдара Алиева в сфере медиа и современные азербайджанские медиа", посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева и организованной Агентством развития медиа и Аудиовизуальным советом Азербайджана.
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