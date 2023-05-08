Великий лидер Гейдар Алиев всегда высоко ценил работу медиа, труд журналистов.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмайлов на конференции на тему "Политика общенационального лидера Гейдара Алиева в сфере медиа и современные азербайджанские медиа", посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева и организованной Агентством развития медиа и Аудиовизуальным советом Азербайджана.

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