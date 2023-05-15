Полная очистка Карабаха от армянских незаконных вооруженных формирований - вопрос времени

Погранично-пропускной пункт на Лачинской дороге - это очень цивилизованный и совершенно законный шаг Азербайджана. Армения старается сделать все, чтобы не было цивилизованного решения оставшихся проблем. Тем, кто критикует за это Баку, следует учитывать, что устанавливать ППП на своих границах - это внутреннее право любой страны, никто не может в это вмешаться. Европейские структуры и некоторые страны выразили свою озабоченность, но на этом и поставили точку, потому что все прекрасно понимают, что Баку не сделал ничего, что выходило бы за рамки его международно признанных суверенных прав.

Об этом сказал в комментарии Day.Az известный литовский эксперт, военный журналист, участник Первой карабахской войны Ричардас Лапайтис.

Ситуация остается сложной, отметил он.

"У меня такое чувство, что Пашинян до сих пор не контролирует ситуацию внутри Армении. Те провокации, которые имели место в последнее время, говорят о том, что либо Пашинян пробует усидеть на двух стульях, либо ситуация просто неподконтрольна ему. Сама Армения должна приветствовать ППП, если она искренне желает решить проблемы и нормализовать отношения цивилизованным путем. Я приветствую шаг Баку. ППП соответствует всем мировым стандартам, армяне не должны чувствовать себя униженными и обижаться. Карабах - это не Армения, а Азербайджан, и им нужно привыкать к этой мысли. Более того, им следует понимать, что в будущем, конечно же, появятся ограничения, которых пока нет, потому что вот так свободно проходить иностранным гражданам на территорию Азербайджана и пребывать там сколько вздумается, это нарушение всех норм, принятых в мире. Единственное, что может как-то регулировать этот вопрос, - межгосударственное соглашение между Азербайджаном и Арменией. У карабахских армян должен быть азербайджанский паспорт, чтобы пользоваться свободным проездом. Если же ты гражданин другого государства, то время пребывания будет ограничено, будет введен визовый режим. Это неизбежно, это только вопрос времени", - сказал литовский военный эксперт.

По мнению нашего собеседника, устроенные в последнее время армянской стороной провокации неслучайны. Были задержаны двое заблудившихся азербайджанских солдат, их публичное истязание было заснято и выложено в соцсети, на них сегодня пытаются навесить какие-то тяжкие преступления. То, что видео было выставлено в соцсетях, как бы передает месседж армян о нежелании ими мира и дружбы с Азербайджаном. Эта демонстрация адресовывалась Азербайджану, но в мире на нее тоже обратили внимание, и инцидент нанес вред международному имиджу самой Армении. Еще больше проблем для нее создал вопиющий инцидент с сожжением азербайджанского флага на чемпионате Европы в Ереване. Провокация была осуществлена в присутствии Пашиняна, руководителей европейских спортивных организаций, сотен иностранных спортсменов и гостей.

"Это уму непостижимо! Этот инцидент еще раз доказал, что Пашинян не владеет ситуацией в Армении. И это настораживает. В Армении есть пророссийские силы, которые с надеждой ждут финала войны в Украине, надеясь вернуться с оружием в Азербайджан. Но я думаю, что этот поезд уже ушел. В Армении должны поменять мышление и воспринимать соседей иначе. В любой стране имеются национальные меньшинства. Но чтобы они создавали вооруженные банды, закладывали мины - такого вы нигде не встретите", - отметил Ричардас Лапайтис.

Литовский эксперт подчеркнул, что из ситуации есть только два варианта. Первый - Армения смирится и вопрос будет решен цивилизованным путем. Это был бы наилучший выход, в первую очередь для самого армянского меньшинства. Второй вариант - это контртеррористическая операция Азербайджанской армии. В зоне временного размещения РМК все еще остаются незаконные армянские формирования. Причем, имеющиеся у них оружие и мины завезены уже после войны, а сами бандиты прячутся за спиной российских миротворцев. И тут может вступить в силу второй вариант урегулирования, когда Азербайджанская армия сама займется разоружением армянских банд. Террористы будут либо уничтожены, либо разоружены и отданы под суд. Азербайджан имеет и на то, и на другое полное право, считает Лапайтис.

"Армяне должны быть рады появлению ППП на Лачинской дороге, потому что эта мера избавит их от второго варианта решения проблемы. Карабах был, есть и будет территорией Азербайджана, никакие законы, кроме азербайджанских, здесь действовать не могут и не будут. И Баку тут ничего не изобретает - такие же принципы применяются во всем мире. Мигранты, нацменьшинства в любой стране признают законы того государства, в котором проживают.

Пашинян должен понять, что не сможет долго сидеть на двух стульях. Позиция Азербайджана построена на международном праве, на общечеловеческих ценностях, на легитимности. Поэтому Баку выиграет при любом варианте, так как действует цивилизованно. Я от души поддерживаю установку на Лачинской дороге погранично-пропускного пункта. Думаю, местные армяне в большинстве в душе тоже совсем не против. Но пока в зоне РМК существуют незаконные вооруженные формирования, Азербайджану приходится действовать на два "фронта". В любом случае, полная очистка азербайджанских территорий - это только вопрос времени. Армянам придется готовить себя к этому будущему, если хотят продолжать жить на территории Азербайджана", - сказал Ричардас Лапайтис.

Лейла Таривердиева