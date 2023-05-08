https://news.day.az/politics/1562389.html В Брюсселе пройдет встреча Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна
В Брюсселе пройдет встреча Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна
14 мая в Брюсселе состоится встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает Day.Az.
Встреча пройдет при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля.
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