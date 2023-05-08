В Брюсселе пройдет встреча Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна

14 мая в Брюсселе состоится встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает Day.Az.

Встреча пройдет при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

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