https://news.day.az/politics/1562402.html ЕС ценит роль Азербайджана в диверсификации поставок энергоносителей в Европу - глава МИД Литвы
ЕС ценит роль Азербайджана в диверсификации поставок энергоносителей в Европу - глава МИД Литвы
ЕС ценит роль Азербайджана в диверсификации поставок энергоносителей в Европу.
Как передает в понедельник Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в ходе пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Вильнюсе.
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