Литовский министр выступил в поддержку переговорам между Азербайджаном и Арменией

Мы убеждены, что прочный мир отвечает интересам как Азербайджана, так и Армении.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в ходе пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Вильнюсе.

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