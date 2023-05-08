https://news.day.az/politics/1562404.html Литовский министр выступил в поддержку переговорам между Азербайджаном и Арменией
Литовский министр выступил в поддержку переговорам между Азербайджаном и Арменией
Мы убеждены, что прочный мир отвечает интересам как Азербайджана, так и Армении.
Как передает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в ходе пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Вильнюсе.
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