https://news.day.az/politics/1562406.html Глава МИД Литвы отметил укрепления политического диалога с Азербайджаном
Глава МИД Литвы отметил укрепления политического диалога с Азербайджаном
За последние пару лет политический диалог между Азербайджаном и Литвой значительно усилился.
Как передает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в ходе пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Вильнюсе.
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