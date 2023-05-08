Министр иностранных дел Литвы надеется на скорое завершение переговоров ЕС-Азербайджан по соглашению

Надеюсь, что переговоры по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном будут завершены в ближайшее время.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в ходе пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Вильнюсе.

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