https://news.day.az/politics/1562409.html Министр иностранных дел Литвы надеется на скорое завершение переговоров ЕС-Азербайджан по соглашению
Министр иностранных дел Литвы надеется на скорое завершение переговоров ЕС-Азербайджан по соглашению
Надеюсь, что переговоры по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном будут завершены в ближайшее время.
Как передает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в ходе пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Вильнюсе.
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