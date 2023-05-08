Азербайджан пригласил литовские компании воспользоваться Средним коридором

Азербайджан приглашает литовские компании воспользоваться преимуществами Среднего коридора.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az, сказал сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе брифинга со своим литовским коллегой Габриелюсом Ландсбергисом в Вильнюсе.

"Сегодня мы также изучили пути углубления экономического, транзитного и транспортного сотрудничества, которое имеет большой потенциал. Хочу отметить, что актуальность транспортных маршрутов, проходящих через Азербайджан, еще более возросла на фоне ситуации в более широком регионе. В 2022 году транзитный поток через Азербайджан увеличился примерно на 75 процентов. Ожидается, что этот объем транзита увеличится на 5-8 миллионов тонн в год после открытия Зангезурского коридора. В связи с этим мы предложили литовским транзитным операторам и логистическим компаниям воспользоваться преимуществами Среднего коридора.

Азербайджан в настоящее время работает над привлечением большего количества инвестиций, технологий и инноваций, интеллектуального труда. Приглашаем литовские компании и инвесторов воспользоваться благоприятными условиями, созданными в Алятской свободной экономической зоне и индустриальных парках нашей страны. Для организации производства в этих зонах предлагается множество экономических льгот", - сказал он.