Джейхун Байрамов обсудил с литовским коллегой прогресс в переговорах с Арменией

Азербайджан призывает армянскую сторону проявить добрую волю и приложить больше усилий в рамках переговоров по нормализации во всех измерениях.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az, сказал сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе брифинга со своим литовским коллегой Габриелюсом Ландсбергисом в Вильнюсе.

"Я представил литовскому коллеге подробную информацию о постконфликтной ситуации в нашем регионе, усилиях Азербайджана по продвижению региональной мирной повестки, включая последний раунд переговоров в США по проекту мирного соглашения с Арменией. В повестке дня наших обсуждений были ремонтно-строительные работы, проводимые на освобожденных территориях, открытие транспортных путей и коммуникаций", - сказал министр.

В целом, как отметил Байрамов, несмотря на частичную динамику, прогресс, достигнутый во всех трех измерениях нормализации, а именно в подготовке проекта мирного договора, который определит основу двусторонних отношений, в вопросе делимитации государственной границы и восстановлении транспортных и коммуникационных связей пока не оправдал ожиданий", - сказал министр.

По словам Байрамова, он также поднял вопрос минной угрозы со стороны Армении против Азербайджана, что является явным нарушением прав человека и препятствием социально-экономическому развитию и возвращению вынужденно изгнанных азербайджанцев в свои дома.

"После войны число жертв мин в Азербайджане достигло 299 человек, из них 54 человека погибли", - заключил глава МИД.