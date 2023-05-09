"Холодный душ" для карабахских сепаратистов в центре Еревана

Автор: Эльвин Сахаватоглы

В армянском сегменте соцсети Facebook распространилась видеозапись, на которой видно, как на проспекте Саята-Новы в Ереване две женщины срывают "флаг" несуществующего "арцаха" с рекламного щита.

После поражения во Второй карабахской войне в Армении не впервые проявляется столь агрессивное отношение к сепаратистскому режиму. В течение 2022 года тряпка сепаратистов неоднократно осквернялась в разных городах Армении. 11 мая прошлого года появились сообщения о том, что в лифте жилого дома кто-то выцарапал "флаг" сепаратистов.

11 июля 2022 года в армянском городе Гавар неизвестные сорвали "флаг" сепаратистов, поднятый оппозицией у здания Гегаркуникской областной администрации.

В конце этого же месяца один из двух молодых людей, увидевших так называемый "флаг", снял его с висящего места и продолжил свой путь. Молодых людей армяне прозвали "внутренними турками".

Из агрессии против сепаратистов и их так называемых атрибутов в Армении можно сделать несколько выводов.

Антикарабахская атмосфера в Армении, в первую очередь, свидетельствует о военно-политической победе Азербайджана.

Последние 30 лет власти Армении проповедовали, что Карабах всегда останется под их контролем, что у них есть "непобедимая" армия. Но победа Азербайджана в Отечественной войне произвела шок в армянском обществе. Они поняли, что Азербайджан является хозяином в Карабахе и будет им впредь.

С другой стороны, армяне понимают, что карабахские претензии лежат в основе их региональной изоляции. Они знают, что если не будет мира с Азербайджаном и если они не откажутся от своих претензий на Карабах, Армения не сможет выйти из региональной изоляции. Это приведет к тому, что армяне долгое время будут жить в нищете. При агрессивном отношении к так называемым "символам" они, похоже, хотят, чтобы карабахский процесс завершился и восторжествовал долгосрочный мир.

Также эта тенденция является явным сигналом реваншистским силам в Армении, а также властям и их покровителям, которые не отказываются от претензий на Карабах. Оскорбительное отношение к "атрибутам" так называемого режима свидетельствует о том, что группа, живущая мечтой о реванше, не пользуется поддержкой армянского общества. Общество хорошо помнит сокрушительный удар азербайджанской армии, в результате которого ВС Армении потеряли более 10 тысяч человек убитыми и ранеными.

События показывают, что агрессия армян против сепаратистов будет только усиливаться. Потому что для того, чтобы был мир, в первую очередь необходимо остановить внедрение реваншистских мыслей в армянское общество и положить конец ложным мечтам о Карабахе.