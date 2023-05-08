Крупнейший в истории Азербайджана акт о помиловании как отражение гуманизма Президента Ильхама Алиева

Автор: Эльвин Сахаватоглы

Накануне 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева Президент Ильхам Алиев подписал крупнейшее в истории независимой Азербайджанской Республики Распоряжение о помиловании.

Согласно Распоряжению, помилован 801 осужденный, из них 463 человека освобождены от наказания в виде лишения свободы, 220 человек - от половины неотбытой части наказания в виде лишения свободы, 118 человек - от иных наказаний, не связанных с лишением свободы (ограничение свободы, исправительные работы, наказание в виде штрафа и лица, приговоренные к наказанию условно).

Наряду с этим, Распоряжением 10 осужденных освобождены от наказания на основе обращений правозащитных организаций.

Среди них - журналист Эльчин Мамед, председатель партии "Гражданин и развитие" Али Алиев, а также 5 осужденных в связи с "тертерскими событиями", а 3 человека - в связи с гянджинскими событиями, произошедшими в 2018 году. Решение о помиловании этих лиц принято с учетом отбытия ими большей части наказания, их поведения в период отбытия наказания, семейного положения и состояния здоровья.

В список помилованных также включены имена 14 иностранцев. 13 из них были освобождены от полного срока, а 1 - от половины срока.

Согласно помилованию, четыре иностранных осужденных будут принудительно выдворены за пределы Азербайджанской Республики.

Другие иностранные осужденные являются азербайджанцами по национальности или члены их семей являются гражданами Азербайджанской Республики, поэтому принудительное выдворение к ним применяться не будет.

Напомним, Распоряжение о помиловании от 24 мая 2018 года, принятое по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики, был применено к 634 осужденным.

Распоряжение о помиловании главы государства, вне всякого сомнения, подарило помилованным и их семьям настоящую праздничную радость.

Подписанные Президентом Ильхамом Алиевым Распоряжения о помиловании приветствуются общественностью. Глава государства, таким образом, предоставляет осужденным возможность не повторять их ошибок в будущем. Это проявление управления, основанного на принципах справедливости и гуманизма, а также солидарности.

Еще одно значение Распоряжений о помиловании связано с вопросом права и свободы человека в нашей стране. Распоряжения направлены на реадаптацию в общество лиц, совершивших преступления.

Подписание Распоряжений о помиловании Президентом Ильхамом Алиевым в знаменательные дни - это, с одной стороны, показатель гуманизма, с другой - знак того значения, которое придается азербайджанской солидарности.