Армянский "блин" комом: азербайджанофобия по наследству

Автор: Акпер Гасанов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, спикер НС Ален Симонян могут хоть до посинения твердить о стремлении своей страны к установлению мира с Азербайджаном и Турцией. Но реалии указывают на совсем иное - неискоренимую тюркофобию, азербайджанофобию. Она передается из одного поколения армян в другое. И тому есть куча доказательств.

Вот и сейчас некий армянский актер и режиссер Гарик Ованнисян устроил перформанс на улицах Еревана. Об этом на своей странице в Facebook написал режиссер Ованнес Ишханян, который опубликовал видео. В Сети есть видео этого действа, но проще будет описать его словами.

Итак, Гарик нашел в своем лице не только актера и режиссера, но и тяжелоатлета. И ладно бы все дело ограничилось этим. Так нет же!

Гарик решил поднатужиться и поднять штангу, диски которой были обезображены наклейкой, вроде как символизирующей испарившийся армянский миф под названием "арцах". Да, речь идет о никем не признанном самообразовании. То есть, по версии Гарика, если на "блины" к штанге наклеить то, что армяне называют "флагом", то "блины" автоматически признают существование того, чего не было и нет.

Тут сразу замечу, что такой же фокус необходимо проделать еще и в ереванских общественных уборных, наклеив на них "флаг". А еще лучше снабдив каждое отхожее место туалетной бумагой с изображением "флага", армяне могут продемонстрировать невиданный ранее перформанс. Но пока до этого не дошло. Впрочем, может быть, что только пока. И всему этому учат новые и новые поколения армян.

А тем временем друг Гарика по имени Ованнес поведал миру, что же имел в виду Ованнисян, затеяв выкрутас со штангой. Оказывается, тут важнее всего были приглашенные дети. Они, по замыслу Гарика, должны помочь ему "удержать "арцах"". А далее Ованнес рассказывает о том, что прохожие тоже приняли участие в этом аттракционе невиданной глупости.

Можно, конечно, поинтересоваться тем, не надорвался ли Гарик, поднимая снаряд. Напрягался же, сразу видно было. Испортил ли обоняние окружающим? Не так важно. Главное, что "блины" с "флагом" вышли комом. Ибо всем четко было показано, что в реальности армяне вкладывают в понимание вопроса Карабаха. Для них это - повод перформанса и "штанга", которую поднимают на потеху публике. Не более.

Для азербайджанцев - это родная земля. Это Родина наших предков. Это святыня, в битвах за освобождение которой отдавали свои жизни лучшие сыновья и дочери нашего народа и государства. Для нас освобождение великой Шуши - сбывшаяся, общенациональная мечта. Для нас водружение азербайджанского триколора в Ханкенди - цель, к которой мы все идем и которой мы все достигнем.

А для армян все это - повод для общенационального скулежа с припевом о то, как их "все предали, бросили, потом повернули и еще раз бросили". И всему этому учат новые и новые поколения армян. Вот и те, повисшие на штанге Гарика, армянские дети истошно кричали про "арцах". Не про мир со своими азербайджанскими сверстниками, а про миф, вера в который довела РА до состояния государства-лузера региона.

И вся эта картина отчетливо доказывает нежелание и неспособность подавляющего большинства армян меняться. Они взращивают в своих детях идею территориальных претензий к Азербайджану, ненависти к азербайджанцам. Как жить с такими соседями в мире и благополучии? Как жить с такими армянами в составе Азербайджана? Пусть ответ на эти вопросы дадут все те, кто так рьяно оберегает государство, не желающее излечиваться от своих застарелых болезней - мифотворчества, территориальных претензий и азербайджанофобии.