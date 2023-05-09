Шарль Мишель прерывает паузу – каких сюрпризов ждать в Брюсселе?

Автор: Лейла Таривердиева

Стороны, пытающиеся посредничать в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, продолжают заниматься перетягиванием каната.

Сообщается, что 14 мая в Брюсселе состоится встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Модератором встречи будет глава Европейского совета Шарль Мишель. Источники распространивших эту новость зарубежных СМИ называют встречу "важным признаком прогресса". Видимо, имеется в виду прогресс, о котором говорил госсекретарь США Энтони Блинкен после затяжного американского раунда переговоров между главами МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне. Блинкен заявил, что Баку и Ереван добились прогресса на пути к устойчивому мирному соглашению.

В Азербайджане настроены менее оптимистично. Как отметил, выступая на международной конференции в Шуше, Президент Ильхам Алиев, "надеюсь, переговоры в Вашингтоне ознаменуются если не конкретными результатами, то хотя бы признаками прогресса". Глава МИД Джейхун Байрамов на встрече с литовским коллегой в понедельник сказал, что, несмотря на некоторую динамику двусторонних контактов, прогресс, достигнутый по различным направлениям, а именно по проекту мирного договора, делимитации государственных границ и восстановлению транспортно-коммуникационных связей, пока не оправдал наших ожиданий.

То есть в Баку очень трезво подходят к ситуации - прогресс имеется, но не тот, который нужен для реального разрешения проблем. Тем не менее, какой-то свет в конце тоннеля, видимо, все же появился, иначе встреча в Брюсселе не была бы назначена так скоро. Азербайджанская сторона больше не ездит на встречи ради встреч. В прежних реалиях Азербайджан был готов дни и ночи вести переговоры, лишь бы добиться хоть какого-то результата. Теперь в этом нет необходимости. Он сам, и очень успешно, добивается прогресса другими путями. Однако будучи миролюбивым государством и в знак уважения к усилиям посредничающих сторон, Азербайджан два с половиной года продолжает садиться за стол переговоров с недоговороспособным соседом, не имеющим ни чести, ни совести.

Ожидается, что в Брюсселе лидеры двух стран обсудят те самые признаки прогресса, которых достигли в США их министры иностранных дел. О том, какие именно результаты были достигнуты, доподлинно неизвестно. Азербайджанская сторона, как и положено в подобных случаях, не распространяется о подробностях. Чего не скажешь о наших соседях. Сам премьер-министр Никол Пашинян, пока в Вашингтоне шли переговоры, ежедневно мел языком как метлой, выкладывая информацию, передаваемую дипломатами. Но его вбросы выглядели больше как результат игры в испорченный телефон, когда информация в точке В, а тем более, в точке С может разительно отличаться от исходных данных. По всему видно, что в Пашиняне так и не проснулся государственный деятель. Он так и остался журналистом желтой прессы, который при любых обстоятельствах стремится вскочить и воскликнуть "а что я знаю!"

Эта особенность Пашиняна очень четко видна. На минувшей неделе, находясь в Праге, он радостно анонсировал встречу в Москве с Владимиром Путиным. Это заявление не то чтобы удивило, но явно не понравилось российской стороне. Да, визит планировался, но болтать о встрече с президентом другого государства до согласования всех вопросов было совсем необязательно. Пресс-секретарь российского Президента Песков сдержанно, почти что сквозь зубы, сказал журналистам, что планы проведения встречи прорабатываются, забегать вперед не стоит и делать заявления преждевременно.

Пашинян хотел показать свою значимость, однако вышло как всегда. В Москву Никол едет для участия в торжествах по случаю 9 мая, в частности в параде Победы, но говорить об этом вслух ему не хочется, чтобы не выглядеть плохо в глазах западных партнеров. И, конечно, он должен отчитаться перед Москвой о вашингтонской встрече. Добавим от себя - и получить инструкции перед Брюсселем, а также продолжить шантажировать Москву выходом из ОДКБ и 102-й базой.

Мы тоже не будем забегать вперед и строить предположения относительно встречи в Брюсселе. Главное, что следует иметь в виду - Баку не согласился бы на встречу в верхах, если бы не было какой-то конкретики. И так было всегда. Если Президент Азербайджана соглашался на встречу, значит, ожидались предметные обсуждения. Другое дело, что с противоположной стороны стола находится лидер, который не контролирует ни того, что происходит внутри его страны, ни ее внешней политики, и может под давлением в последний момент изменить свою позицию, что он уже не раз делал. Никол Пашинян слишком зависим лично от внутренних угроз и внешних рисков, чтобы довести дело до результата, как бы он этого не хотел. Не он принимает решения в Армении, а толпа. Кому как не ему, пришедшему к власти на руках толпы, об этом не знать. Если толпа не разрешит ему подписать мирный договор и потребует продолжения претензий к Азербайджану, он будет вынужден вилять и дальше. Страхи Пашиняна очень четко проступили в ситуации с памятником террористам "Немезис". И ведь это всего лишь памятник. А что его ждет, если он, не спрося у толпы, договорится о мире с Азербайджаном?

Как можно судить по вбросам в СМИ, ближайшие несколько недель с точки зрения посредничества в нормализации между Арменией и Азербайджаном будут активными. После встречи в Брюсселе до конца мая ожидается российский раунд переговоров министров иностранных дел, а 1 июня главы двух стран могут встретиться на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе.

Кстати, о Кишиневе. Анонсирующие встречу зарубежные медиа упоминают одну любопытную деталь - встречу глав Азербайджана и Армении с участием канцлера Германии Олафа Шольца и французского лидера Эммануэля Макрона. Если говорить о двусторонних встречах, то на подобных мероприятиях Президент Азербайджана всегда встречается с лидерами других стран. Если же речь о посредничестве указанных политиков, то ситуация складывается не очень понятная. Потому что на европейском треке переговорного процесса Баку признает в качестве модератора только Шарля Мишеля, а Макрона он вполне заслуженно вычеркнул из своих планов. Помнится, именно желание армянской стороны прятаться за Президента Франции поставило на паузу европейское посредничество. Надеемся, господин Мишель, предлагая подобный формат, это понимает, и 14 мая никаких сюрпризов в Брюсселе не ожидается. Потому что в этом случае переговоры могут прерваться, не начавшись.

Делать прогнозы в ситуациях, подобной нашей, дело неблагодарное. Слишком много сторонних интересов тут замешано и мало кому реально хочется добиться прочного мира. Тем не менее, Азербайджан не намерен позволять Армении затягивать вопрос и будет использовать каждую реальную возможность, чтобы двигаться дальше. После многодневных переговоров в США появился небольшой просвет, и, думаем, Баку постарается не дать приоткрывшейся двери снова захлопнуться.