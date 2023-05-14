Армения использует Сарсангское водохранилище как средство экотеррора против Азербайджана

В последнее время Армения начала обвинения в адрес Азербайджана, в том что уровень воды в Сарсангском водохранилище упал. Мы попытались разобраться в происходящем и развеять очередной миф армянской пропаганды.

В интерьвью Day.Az доктор политических наук и эксперт по международным отношениям Рамиз Севдималиев помог нам разобраться с проблемой.

"Сарсангское водохранилище эти годы находилось под оккупацией Армении. Сегодня этот объект находится на территории, на которой временно дислоцирован миротворческий контингент.

Около 30 лет Армения использовала Сарсангское водохранилище как оружие. К примеру, в летний период, когда вода нужна была для нужд сельского хозяйства, подача воды перекрывалась, а зимой открывалась. Это привело к тому, что сельскохозяйственные угодья пришли в негодность", - отметил эксперт.

Этот факт также был признан и международными структурами, подчеркнул наш собеседник:

"В 2016 году Парламенсткая Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "Преднамеренное лишение воды жителей приграничных регионов Азербайджана", обвиняющую Армению. В этой резолюции было указано то, что Армения является оккупационной силой, как и недопустимость использования воды в качестве оружия экологического террора".

Касательно возможных причин уменьшения уровня воды в водохранилище, доктор политических наук подчеркнул человеческую деятельность, причиной которой не являлся Азербайджан.

Эксперт связывает падение уровня воды с эксплуатацией модульных электростанций, для функционирования которых используется вода из водохранилища. "Таким образом, уровень воды упал в результате действий армянской стороны и их аргументы не выдерживают критики", резюмировал собеседник Day.Az.