https://news.day.az/politics/1562544.html Бюллетени турецких граждан, проголосовавших в Азербайджане, отправлены в Турцию - ФОТО
Бюллетени турецких граждан, проголосовавших в Азербайджане, отправлены в Турцию - ФОТО
Бюллетени граждан Турции, проголосовавших в Азербайджане, отправлены в Турцию.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом написал в Twitter посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.
"Мы желаем нашей стране, нации всего самого лучшего", - говорится в публикации.
Напомним, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая 2023 года, в президентской гонке будут участвовать четыре кандидата. Это действующий Президент Реджеп Тайип Эрдоган, председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу, глава партии "Memleket" Мухаррем Индже и выдвиженец от "Альянса ататюркистов" Синан Оган.
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