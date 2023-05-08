Джейхун Байрамов встретился с президентом Литвы

8 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Литву был принят президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Как сообщили в понедельник Day.Az в МИД Азербайджана, на двусторонней встрече были обсуждены актуальные вопросы повестки сотрудничества между Азербайджаном и Литвой.

Затем двусторонняя встреча была продолжена в расширенном составе с участием главного советника Президента по вопросам внешней политики Асты Скайсгирите.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что между двумя странами существует эффективная двусторонняя повестка сотрудничества в политической, экономической, торговой, инвестиционной областях, сфере энергетической безопасности, сельском хозяйстве, образовании, гуманитарной и других сферах, в том числе в рамках международных организаций, важную роль в развитии отношений играют взаимные визиты, а также политический диалог между двумя странами.

Отметив поддержку проектов, реализуемых Литвой в сфере коммуникаций в рамках Европейского союза (ЕС), министр Джейхун Байрамов сказал, что на фоне происходящих геополитических изменений значение Каспийского региона, в том числе Среднего коридора, еще больше возрастает. В этом контексте была выражена уверенность в том, что усилия Азербайджана по открытию в регионе транспорта и коммуникаций, в том числе Зангезурского коридора, будут полезны с точки зрения расширения возможностей Среднего коридора.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, усилиях, направленных на продвижение мирной повестки дня между Азербайджаном и Арменией, текущих вызовах, в том числе минной опасности. Он подчеркнул, что совместное сотрудничество в проводимых восстановительных работах и борьбе с минной угрозой, в частности, внесет важный вклад в установление мира и безопасности в регионе. Литовская сторона выразила заинтересованность в использовании имеющегося потенциала по дальнейшему развитию отношений с Азербайджаном. С удовлетворением было отмечено, что программа Восточного партнерства ЕС представляет собой важную платформу для развития сотрудничества, а Азербайджан выступает надежным партнером, особенно в сфере энергетической безопасности. Особо отметив усилия по миростроительству в регионе, литовская сторона подчеркнула важность приверженности процессу нормализации и заявила, что Литва поддерживает эти усилия.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.