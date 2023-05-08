Азербайджанские депутаты будут наблюдать за выборами в Турции

Группа депутатов Милли Меджлиса отправится в Стамбул для наблюдения по линии Организации тюркских государств за президентскими и парламентскими выборами, которые пройдут в Турции 14 мая.

Как сообщили Day.Az в отделе печати и связям с общественностью Милли Меджлиса, председатели парламентских комитетов Зияфет Аскеров, Хиджран Гусейнова, депутаты Хикмет Мамедов, Жаля Алиева, Имамверди Исмаилов, Махир Аббасзаде, Парвин Керимзаде, Джаваншир Фейзиев, Севиль Микаилова, Солтан Мамедов, Эльшан Мусаев, Шахин Исмаилов, Вугар Байрамов, Мазахир Эфендиев и Рамин Мамедов в качестве международных наблюдателей ознакомятся с подготовкой к выборам и в день выборов будут наблюдать за ходом процесса и активностью избирателей в избирательных участках.

Визит депутатов завершится 16 мая.