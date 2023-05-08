Закир Гасанов и Керим Велиев встретились с ректором Национального университета обороны Турции

8 мая министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с ректором Национального университета обороны Турецкой Республики, профессором Эрханом Афйончу.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в ходе встречи министр обороны отметил высокий уровень сотрудничества с братской страной как в сфере военного образования, так и в других областях.

Профессор Эрхан Афйончу выразил удовлетворение тем, что снова приехал в нашу страну, подчеркнул важность сотрудничества между нашими странами как в области военного образования, так и в других областях.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества в сфере военного образования.

Затем турецкая делегация встретилась с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым. На встрече было отмечено, что обмен опытом с Национальным университетом обороны Турции оказал положительное влияние на формирование профессиональных кадров в азербайджанской армии, а также состоялся обмен мнениями по другим вопросам.