Категорически осуждаем "решение" армянского "суда" о лишении свободы Агшина Бабирова

Мы решительно осуждаем постановочный "судебный процесс" в Армении против солдат азербайджанской армии Бабирова Агшина Габиль оглу и Ахундова Гусейна Ахлиман оглу, ранее пропавших без вести и захваченных в плен Арменией, и так называемое "решение" о лишении свободы Агшина Бабирова.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана, передает в понедельник Day.Az.

Было отмечено, что Армения, подвергая азербайджанских солдат жестоким физическим пыткам, посредством этого "судебного процесса" подвергает их также моральным и психологическим истязаниям. "Своим безответственным поведением Армения еще раз демонстрирует игнорирование юридической ответственности, которую она несет в соответствии с международным гуманитарным правом, призывов международного сообщества к освобождению заложников и принципов гуманизма. Тот факт, что армянская сторона, предприняв подобные действия, не проявила взаимного отношения в связи с мерами по установлению доверия, предпринятыми нашей страной без каких-либо предварительных условий по возвращению армян, в частности более 10 армянских военнослужащих, которые заблудившись, пересекли границу, свидетельствует о том, что Армения не заинтересована в мерах по установлению мира и доверия в регионе. Ответственность за подрыв подобным подходом усилий по построению доверия полностью ложится на армянскую сторону. Армения должна положить конец этой подрывной деятельности, сопровождающейся грубыми нарушениями международного гуманитарного права, и немедленно освободить заложников.

Мы призываем международную общественность, соответствующие международные организации и неправительственные организации оказать серьезное влияние и давление на Армению, чтобы наши солдаты, находящиеся в заложниках, в ближайшее время были освобождены и воссоединились со своими семьями", - подчеркивается в сообщении МИД.