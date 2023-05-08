Надеемся, что итоги заседания межправкомиссии еще больше расширят связи между Азербайджаном и Литвой - Джейхун Байрамов
Был рад сопредседательству на 7-м заседании межправительственной комиссии по азербайджано-литовскому двустороннему сотрудничеству в Вильнюсе.
Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, находящийся с официальным визитом в Литве, сообщает в понедельник Day.Az.
"Мы надеемся, что результаты этой встречи помогут еще больше расширить наши многогранные связи", - говорится в публикации.
Отметим, что в ходе заседания комиссии выступили официальные лица соответствующих структур Азербайджана и Литвы, были проведены межведомственные двусторонние встречи, в конце мероприятия был подписан протокол 7-го заседания комиссии.
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