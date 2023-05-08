Сасун армянский, обыкновенный и возрождающаяся азербайджанская Шуша

Автор: Акпер Гасанов

Никто не сомневался, что сегодня в Армении будут звучать заявления - одно другого комичнее. Но, надо признать,что в готовности удивить масштабом откровенно демонстрируемой глупости армянские политики разного уровня- впереди планеты всей. Что и доказал глава Союза добровольцев "Еркрапа", депутат НС РА от правящего альянса "Мой шаг" Сасун Микаэлян.

Находясь в безопасном Ереване, он "героически" заявил, что "Шуши должен быть освобожден, и не языком, а делом". Да, человек, само имя которого вызывает откровенно порнографические ассоциации, искажает на армянский лад название освобожденной колыбели азербайджанской культуры. То есть, он сам работает языком, видимо считая это проявлением подвига, при этом советуя иным совершать поступки, а не использовать язык черт-знает для чего.

Что еще выкинул Сасун? Он поздравил Вазгена Саркисяна, убитого в ходе теракта в армянском парламенте в 1999 году. С тем, что тот, по мнению Сасуна, одержал победу. Микаэлян, ясное дело, потому и пытается общаться с трупом, апеллируя к прошлому, что в настоящем у Армении значатся только поражения, а будущее ее настолько туманно, что даже вчерашние оптимисты излучают ныне скептицизм.

И вот на этом фоне решил заявить о себе Сасун! Который хвастливо изрек, что на все политические вопросы будет отвечать на фронте. Серьезно?! Что ему мешало проявить свой сасунский талант в ходе 44-дневной войны? Что-то никто не видел его , как и всего "Еркрапа", прорывов на фронте. Прорывов вперед, естественно. Прорывы назад, именуемые "тактическими отступлениями", демонстрировали тогда очень многие армянские военнослужащие.

Одних дезертиров тогда набралось аж 11.000 человек. Были среди них члены "Еркрапа" или не были, это уже не так уж и важно. Главное, что на фронте они все и Сасун в частности, себя никак не проявили. Как не было его видно и позже, когда азербайджанская армия, в ответ на армянские провокации, проводила успешные военные операции, занимая стратегически важные высоты.

Да и сейчас о своих теоретически возможных "подвигах" Микаэлян заявляет не в освобожденной азербайджанской армией Шуше, а в столице РА. Если ты такой "храбрец", то попробуй проникнуть в Шушу и что-то ляпнуть по поводу необходимости ее нового захвата с армянской стороны. Уверен, что языку Сасуна будет найдено иное, далеко не героическое, применение.

С другой стороны, мы же помним, что Микаэлян сменил на посту главы "Еркрапа" позорно известного Манвела Григоряна по кличке "Мясник", который доказательно и по делу был обвинен в невиданном грабеже армянской армии. Так что, "делом" он вполне может считать следование традициям покойного "Мясника". В любом случае, о его морально-нравственных качествах свидетельствует заявление, сделанное Сасуном пару лет назад.

Разговор тогда шел о выплатах ветеранам Великой Отечественной войны. "Мне кажется, что это не такая уж и большая трагедия. Если еще немного протянем, то в мае уже никого и не останется. В таком случае нам будет легче осуществить эти выплаты", изрек тогда Микаэлян. Проще говоря, он пожелал всем ветеранам ВОВ в Армении скорейшей смерти.

Такой вот соратник есть у Никола Пашиняна. И я прекрасно помню, что этот самый Сасун в свое время заявил, что "победа народа в революции важнее карабахской освободительной войны". Сейчас "победителя" шашлычной революции" Пашиняна в РА именуют капитулянтом, попутно раздавая и иные "эпитеты". Но об этом Сасун предпочитает не вспоминать. Не языком, не делом.

Кстати, о деле. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Шушу. Они ознакомились с работами, проводимыми на 66-81 километре магистральной автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша и приняли участие в церемонии открытия насосной станции "Зарыслычай" в селе Дашалты.

А на днях в Шуше прошло очень знаковое мероприятие- четвертая международная конференция на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвященная 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева. Кроме того, 9-11 мая в культурной столице Азербайджана, великой Шуше пройдет Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", организованный Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры.

Наконец напомню, что в 2023 году город Шуша был объявлен Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) "Культурной столицей тюркского мира". Там снова развевается наш великий триколор, звучит наш великий мугам. Вот это и есть плоды реальных действий нашей армии во главе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также всех строителей, превращающих Шушу в жемчужину всего Южного Кавказа. А армянским Сасунам только и остается, что мести языком, как помелом.